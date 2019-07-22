Körfez’deki kurban yerleri için kura çekildi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe bölgesinde kurulan kurban satış yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi. 65 kurban yeri, sahiplerine teslim edildi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl İlimtepe bölgesinde kurulacak olan kurban satış yerleri için Yarımca Kültür Merkezi’nde kura çekimi gerçekleştirildi. Toplam 65 kurban satış yeri için gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında satış yerleri sahiplerine teslim edildi. İlimtepe bölgesinde yaklaşık 30 dönümlük alanda kurulacak modern pazar alanı için de tüm hazırlıklar tamamlandı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkânı sağlayacağız. Satış yerlerinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği otopark, duş yerleri, mescid, çay ocağı, tuvaletler hazır hale getirildi” ifadelerini kullandı.