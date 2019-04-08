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Körfezde yelkenler fora

Ege Açıkdeniz Yat Kulübünün (EAYK) projesi kapsamında 6 hafta boyunca İzmir Körfezinde yelken eğitimi alan İzmir’deki 6 üniversitesinin öğrencileri, hafta sonu 2.

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:13
Körfezde yelkenler fora

Ege Açıkdeniz Yat Kulübünün (EAYK) projesi kapsamında 6 hafta boyunca İzmir Körfezinde yelken eğitimi alan İzmir’deki 6 üniversitesinin öğrencileri, hafta sonu 2. Genç EAYK Yelken Festivalinde bir araya geldi. İki gün boyunca eş teknelerle yapılan antrenman yarışlarının galibi Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu oldu.


İzmir’deki 6 üniversitenin yelkene gönül vermiş öğrencileri, EAYK’ın “İzmir’in Üniversiteleri ve İzmir’in Kulübü, İzmir Körfezinde Buluşuyor” projesi kapsamında bir araya geldi. Yaşar Üniversitesi Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden toplam 150 öğrenciye, 6 hafta yelken eğitimi verildi. Yağmura, soğuğa aldırmadan 6 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan üniversite takımları, 6-7 Nisan tarihlerinde İzmir Körfezinde eş teknelerle 2. Genç EAYK Yelken Festivalinde şenlik havasında yarıştı. Levent Marina’dan start alan 7 ekip, Karşıyaka-Konak-Göztepe üçgeninde mücadele etti. İlk gün yapılan antrenman yarışları sonucunda, Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yelkencilik Kulübü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yelken Kulübü finale kalan ekipler oldu. Başa baş geçen final yarışının galibi Yaşar Üniversitesi Yelken Topluluğu oldu. Bütün yarışları birinci tamamlayan Yaşarlı yelkenciler, büyük mutluluk yaşadı.


Genç EAYK Başkanı Haktan Taş, "Geçen yıl başlatılan projeye, bu yıl daha fazla talep geldi. Eğitime katılmak için çok sayıda öğrenci başvuru yaptı. Havanın yağışlı veya soğuk olduğuna bakmadan 6 hafta boyunca eğitim alıp denize açılan gençler, eğitimlerin sonunda bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz 2. Genç EAYK Yelken Festivalinde bir araya gelerek İzmir Körfezine iki gün boyunca renk kattı. Ekipler hem eğlendi hem de öğrendiklerini pratiğe geçirme fırsatı buldu. Tekneler eş tekne olduğu için de hem tatlı hem de kıyasıya antrenman yarışları yaşandı. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği ulusal bir etkinlik olarak düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bize destek veren projenin mimarı EAYK Komodoru Dr. Oğuz Akif Sezer başta olmak üzere, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, EAYK Çeşme Marina, Levent Marina, Lemon Yelken Okulu, Deniz Nakliyecileri Derneği ve Batınak’a teşekkür ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 11:13
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