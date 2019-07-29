0553 313 94 23

Körfez’de vakıf üniversitesi için istişare yapıldı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de kurulması gündemde olan vakıf üniversite için eğitim camiasının önemli isimleri ile bir araya geldi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
Körfez’de vakıf üniversitesi için istişare yapıldı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de kurulması gündemde olan vakıf üniversite için eğitim camiasının önemli isimleri ile bir araya geldi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de bulunan Doğal Yaşam Sitesi’nde Site Başkanı Mevlüt Zengin ve yönetimi tarafından ağırlandı. Ziyarette ayrıca YÖK eski Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme, Eski Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Durul Ören ve Prof. Dr. Süreyya Öney de yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan sohbette, Körfez’e bir vakıf üniversitesi kazandırma fikri masaya yatırıldı.



YÖK eski Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu belirtirken, gerekli alt yapı kurulması noktasında her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti. Başkan Şener Söğüt de bu konuda her zaman ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, “Stratejik illerin tam ortasında yer alan Kocaeli bunun için gerçekten şanslı. İlimtepe bölgesi de bu konuda bir adım önde. Biz, Körfez Belediyesi olarak gerekli girişimlerde bulunuruz. Yer tahsisi konusunda da gerekli adımları atarız. Kocaeli Üniversitemizin Körfez ve Hereke Kampüsleri dışında bölgede bir de vakıf üniversitesinin yer alması bizleri de mutlu eder. Sizlerle yapacağımız istişareler de bizler için yol haritası olacaktır. Bilgi, birikim ve tecrübelerinizden bu konuda faydalanmak bizler için önemli” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar tasarruf yapılacak
    1. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    2. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    5. Kategorilerine göre en fazla..
    6. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    7. En fazla kazandıran yatırım fonları
    8. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    9. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    10. Ayancık’ta festival coşkusu
    11. Gedelek’te gelenek sürüyor
    12. Bu da düğün çaycısı
    13. Mohikanlar gözünü Avrupa’ya dikti
    14. Yatırım fonu istatistikleri
    15. Birleşik Arap Emirlikleri savaşçıları..
    16. BEÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne..
    17. Körfez’de vakıf üniversitesi için..
    18. Maaş alamayan ulaşım esnafı büyükşehir..
    19. Hindistan cevizi suyu nedir? Ne işe..
    20. Burhaniye’de yazlıkçı pazarı 7 yılını..
    21. 17 Burda’da yaz konserleri devam ediyor
    22. Ölüm yolculuğuna ellerinde can..
    23. Büyükşehir’den Şaymana Festivali’ne..
    24. HDP provokasyona başladı! Savcı Sayan..
    25. Karacabey Belediyesi’nden örnek..
    26. Teksüt Bandırma, Emanuel Terry ile..
    27. Hayırseverler 30 çocuğu sünnet ettirdi
    28. Milletvekili Yılmaz, at sırtında..
    29. Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki..
    30. Hutbe yüzünden çıkan tartışma kanlı..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!