Körfez’de tehlikenin önüne geçildi

Körfez Belediyesi ekipleri, doğalgaz hattı için kazılan alanda elektrik direğinin devrilme riski sonrası güçlendirme çalışması yaparak, kazılan alanı kapattı.

Körfez ilçesinin Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak’ta doğalgaz hattı için kazılan alanda yağmurlar sonrasında çökme yaşanması ve elektrik direğinin devrilme riski meydana geldi. Ev sahibinin talebi sonrasında bölgede inceleme yapan Körfez Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler önce kazılan çukuru doldurdu. Daha sonra direğin etrafında güçlendirme çalışması yapan ekipler, tehlike oluşmaması adına kazılan tüm bölgede kapatma işlemi gerçekleştirdi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmayla alakalı ev sahibi Abdünvahap Zariç, “Elektrik direğinin devrilme riski sonrası eve giremedik. Hemen belediyeyi aradık, riski aktardık. Kısa süre içerisinde geldiler ve düzenleme yaptılar. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hazırlanan takvim çerçevesinde ilçenin dört bir yanında çalışmalarını da yürütmeye devam ediyor. İlimtepe bölgesinde mazgalları yenileyen ekipler, Şirinyalı Mahallesi ve Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kaldırımları yeniledi. Zarar gören parkeleri de değiştiren ekipler, Güney Mahallesi’nde de benzer çalışmayı gerçekleştirdi. Yetkililer, “Fen İşleri ekiplerimiz, tretuvar, parke, yol açımı başta olmak üzere ilgili altyapı çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.