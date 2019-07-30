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İngiltere'ye mesaj gibi hamle! İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek

Rusya'yı ziyaret eden İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran ve Rusya’nın, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:24
İngiltere'ye mesaj gibi hamle! İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyecek

Rusya'nın St.Petersburg kentinde bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat noktasında anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını belirtti.

Yıl sonuna kadar yapılacak

Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini söyleyen Hanzadi, tatbikatın yıl sonuna kadar yapılacağını belirtti.

Rusya ziyaretinde, iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını söyleyen Hanzadi, anlaşmanın gayesinin ülkeler arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünün iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını belirtti.

İran - İngiltere krizi

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda 2 hafta önce İngiltere'ye ait petrol tankerine el koymuştu. Olayın ardından iki ülkeden karşılıklı sert açıklamar gelmişti. 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:24
  1. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi
  2. Rusya
  3. Hürmüz Boğazı
  4. St.Petersburg

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