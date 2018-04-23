Körfez'de sular ısınıyor: İki numara öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Yemen'den Husiler (Şii Ensarullah Hareketi) tarafından ülkenin güneyindeki Cazan kentine yönelik 2 balistik füze atıldığını belirtti.

Maliki, söz konusu balistik füzelerin savunma sistemlerince imha edildiğini aktardı.

HAVA SALDIRISI

Bu arada Husilere ait El-Mesire kanalı, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ın koalisyon güçlerinin hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Acil olarak geçilen haberde, geçen perşembe günü koalisyon güçleri tarafından ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik hava saldırısı sonucu Sammad'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

"İKİNCİ İSİM ÖLDÜRÜLDÜ"

Suudi Arabistan'ın Al-Ahbariye kanalında bazı kaynaklara dayandırılan haberde, Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Sammad'ın yanında "Husilerden diğer bazı yetkililerin de öldürüldüğü" ifade edildi.

Ahbariye kanalının haberinde ayrıca, Sammad'ın koalisyon güçleri tarafından Yemen'de aranan ikinci isim olduğuna dikkat çekildi.