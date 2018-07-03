Körfez'de sular ısınıyor! BAE savaşa mı hazırlanıyor?

BAE Systems Land UK, Kraliyet Deniz Kuvvetleri için yeni 155 mm uzatılmış menzilli yüksek infilaklı mühimmat geliştirdiğini açıkladı.

Potansiyel yurtdışı Pazar gereksinimleri de göz önüne alınarak geliştirilen yeni mühimmatın dipten yanma ünitesine sahip olduğu ve 30 ay içerisinde seri üretime girerek teslim edileceği açıklandı.

30 KİLOMETRE MENZİLLİ OLACAK

Yeni mühimmat, 52 kalibre namludan ateşlendiğinde 40, 39 kalibre namludan ateşlendiğinde ise 30 kilometre menzilli olacak ve Birleşik Krallık’ın elindeki M777 çekili ve AS90 kundağı motorlı obüslerinden ateşlenebilecek.

Mühimmatın BAE Systems Rokar Silver Bullet hassas güdüm kiti ile uyumlu olabilecek. Bu kit sayesinde atıcı platformlar 10 kilogram RTA (RDX TNT Tip A) veya IMX-104 HE mühimmatlarla 20 metre isabet hassasiyetiyle atış yapabilecek.

Kaynak: C4 Defence