Körfez’de panayır günleri başlıyor

Körfez’de düzenlenecek ‘Panayır Günleri’ Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle karşılayacak.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde ilki Ramazan Bayramı’nda düzenlenen ‘Panayır Günleri’, Kurban Bayramı’nda da gerçekleştirilecek. 8-9-10 Ağustos tarihleri arasındaki panayır boyunca, çeşitli etkinlikler ve sürprizler de Körfezlileri bekleyecek. Ramazan Bayramı öncesinde sadece Tütünçiftlik Ağadere Caddesi’nde düzenlenen panayır, bu bayram öncesi iki noktada gerçekleştirilecek. Ağadere Caddesi ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde de panayır günleri yapılacak ve çeşitli etkinlikler olacak.

Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, adeta bayram havasında geçecek. Panayır için ilk olarak Perşembe günü saat 14.00’te Ağadere Caddesi’nde açılış gerçekleştirilecek. Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde Petkim Park alanındaki panayırın açılışı ise saat 16.00’da yapılacak. Vatandaşların ve esnafın rahat edebilmesi adına Ağadere Caddesi panayır boyunca trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Tütünçiftlik viyadük altındaki otopark panayır boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri, tüm Körfezlileri panayır tadındaki indirim günlerine davet etti.