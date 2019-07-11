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Körfez’de metruk binalar tek tek yıkılıyor

Körfez Belediyesi, ilçede kötü görüntüye sebep olan ve güvenlik açısından da tehdit oluşturan metruk binaların yıkım işlemini sürdürüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
Körfez’de metruk binalar tek tek yıkılıyor

Körfez Belediyesi, ilçede kötü görüntüye sebep olan ve güvenlik açısından da tehdit oluşturan metruk binaların yıkım işlemini sürdürüyor.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte estetiği bozan, vatandaşların rahatsız olduğu ve amacına uygun kullanılmayan ‘metruk binaları’ tespit ederek yasal süreci başlatıyor. Yasal sürecin tamamlanması sonrasında da ekipler güvenlik açısından da tehdit oluşturan binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.


Ekipler son olarak Kuzey Mahallesi’nde bulunan metruk binaların yıkımını yaptı. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından oluşan hafriyatlar, belediye ekiplerince temizlendi. Yapılan çalışmalar sebebiyle bölge halkı Körfez Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
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