0553 313 94 23

Körfez’de hurda araçlar çekiliyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:48
Körfez’de hurda araçlar çekiliyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri yollarda, boş alanlarda görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, ulaşıma engel teşkil eden hurda araçları çekiyor.


Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent içindeki ulaşımını rahatlatacak, vatandaşların sorunlarına çare olacak hizmetlerine devam ediyor. Ulaşımı engelleyen faktörlere anında müdahale eden Zabıta ekipleri, kullanımdan düşmüş, başıboş hurda araçları da çekerek oluşabilecek aksamaları önlüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve gerekli yasal işlemleri yapılan araçlar, çekici yardımıyla sokak aralarından kaldırılıyor. Araçların güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu belirten yetkililer, “Çünkü bu araçlar hem paslanması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığını zarar verebilir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
    1. Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
    2. New York borsası karışık seyirle açıldı
    3. Körfez’de hurda araçlar çekiliyor
    4. Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin,..
    5. Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2..
    6. Dünya Olimpiyan Birliğinden okçular..
    7. Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik..
    8. Kanser hastası Aysu’nun Kız Kulesi..
    9. "Türk bankacılık sistemi sağlıklıdır..
    10. Bakan açıkladı! Hafta sonu açılacak
    11. e-Devlet uygulamasının adı değişiyor!..
    12. Bölgeden dikkat çeken iddia:..
    13. Cezayir'de Buteflika'ya yakın iş..
    14. Nagihan Tokmak’ın hedefi derece
    15. "Kongre turizmi, Türkiye ve özellikle..
    16. Yaz Okulu başlıyor
    17. Özel harekat ve çevik kuvvet binası..
    18. Başkan Gürkan Hekimhan’da..
    19. Yozgat’ta dolu nedeniyle 70 bin dekar..
    20. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz..
    21. Gençlere yönelik ücretsiz yaz spor..
    22. "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne..
    23. Başkan Doğan, Gökçeçakmak Mahallesi’nde
    24. Başakşehir’de 190 öğrenci hünerlerini..
    25. Şanlıurfa’da 8 yeni ambulans hizmete..
    26. Vatandaşlara kaliteli içme suyu
    27. Yayalar için artık tehlike..
    28. Ahlat’ta bahar şenliği
    29. CHP’den imamlara mektup
    30. Sporcu gençler için Spor Lisesi..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!