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Körfez’de çevreci okullara ödül

Körfez ilçesinde okullar arası düzenlenen elektronik atık, ambalaj ve pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:34
Körfez’de çevreci okullara ödül

Körfez ilçesinde okullar arası düzenlenen elektronik atık, ambalaj ve pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


Körfez’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında önemli bir program gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen okullar arası ambalaj, atık pil ve elektronik atık toplama yarışmalarında dereceye giren okullara ödüllerin verildiği programda, yılın temizlik işçileri de seçildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, özel öğrencilerin gösterisi de büyük alkış aldı.


Programa; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Günün anlamını belirten konuşmaların ardından özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan defile gerçekleştirildi. Hemen ardından da ‘Gökyüzü Kimin?’ konulu görsel sunu izletildi. Çevre konulu skeç ve anasınıfı öğrencilerinin şapka defilesi de büyük beğeni topladı.


Ödüller takdim edildi


Gösteriler sonrasında 10. Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullara ödülleri verildi. Yarışmada birinci General Edip Bayoğlu İlkokulu olurken, ikinci Körfez Nene Hatun İlkokulu, üçüncü de Hereke Nuh Çimento İlkokulu oldu. Okul yöneticilerine ödüllerini Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can verirken, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli olan ve ‘yılın personeli’ seçilen üç isme de ödüllerini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt takdim etti. Finalde sergilenen ve geri dönüşüm malzemeleri ile hazırlanan gösteri izleyenler tarafından ayakta alışlandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:34
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