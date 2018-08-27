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Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

İran medyasında yer alan habere göre İran Devrim muhafızları örgütünün deniz gücü komutanı General Ali Reza Tangsiri, İran Körfezi'nin güvenliğini kendilerinin sağlayabileceğini belirterek, "ABD ve yerleri burada olmayan ülkeler gibi yabancı unsurların varlığına hiç ihtiyaç yok" dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:13
Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

İran Devrim muhafızları örgütünün deniz gücü komutanı General Ali Reza Tangsiri, İran'ın Körfez'de tam olarak kontrolü elinde tuttuğunu ve ABD donanmasının burada bulunmaması gerektiğini söyledi.

Tasnim ajansının bugün verdiği habere göre Tangsiri, İran'ın Körfez ve Körfez'in ağzındaki Hürmüz Boğazı'nda tam denetime sahip olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bölgeden deniz nakliyatını durdurmanın en etkin yolu.

İran, petrol satışlarını engellemeyi amaçlayan yeni Amerikan yaptırımlarının gündeme gelmesi üzerine, bu yaptırımlara misilleme olarak Körfez'den petrol sevkiyatını engelleyecek askeri önlemleri alabileceğini daha önce bildirmişti.

''YABANCI UNSURLARIN VARLIĞINA HİÇ İHTİYAÇ YOK''

Tasnim ajansının İngilizce çevirisine göre General Tangsiri, "İran Körfezi'nin güvenliğini biz sağlayabiliriz; ABD ve yerleri burada olmayan ülkeler gibi yabancı unsurların varlığına hiç ihtiyaç yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Tahran ve altı büyük devlet arasında imzalanan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkması ve yeniden bu ülkeye yaptırımlar getirmesi üzerine iki ülkenin ilişkileri çok gerginleşti.

Önde gelen Amerikalı yetkililer, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istediklerini söylüyorlar. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney geçen ay, İran'ın petrol ihraç etmesi engellenirse o zaman hiçbir ülkenin Körfez'den petrol ihraç etmesine izin verilmemesi fikrini desteklemişti.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:13
  1. Tasnim ajansı
  2. İran Devrim muhafızları
  3. General Ali Reza Tangsiri
  4. İran
  5. Körfez
  6. ABD
  7. Hürmüz Boğazı
  8. Donald Trump
  9. Tahran
  10. Ayetullah Ali Hamaney

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  • MASDONAMASDONA1 sa önce
    AMERIKA ORTADOGUDA SAVAS YAPMAK ICIN SULARI ISITIYOR NEREDE O SAVAS KARSITI TERÖRISTLER SÖZ KONUSU AMERIKA OLUNCA GAY DENILEN ERKEKLER NEREDELER CUMARTESI DENILEN ANALAR AY AY NEDESINIZ DINI DELIK KOKUSMUSLAR.
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