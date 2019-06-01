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Körfez’de bayram tadında panayır

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen Alışveriş Panayırı, düzenlenen açılış töreni ve coşkulu katılım ile başladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:40
Körfez’de bayram tadında panayır

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen Alışveriş Panayırı, düzenlenen açılış töreni ve coşkulu katılım ile başladı.


Ağadere Caddesi’nde düzenlenen panayırın açılışına; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, belediye meclis üyeleri, oda ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Panayır boyunca trafiğe kapatılan Ağadere Caddesi’nin girişinde düzenlenen açılış töreni öncesinde Körfez Belediyesi Mehteran Bölüğü gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri sonrası ilk olarak Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk konuşma gerçekleştirdi. Öztürk, “Ağadere Caddesi’ndeki bu panayır gerçekten bayramı bizlere önceden yaşattı. Ben Ağadere esnafımıza ve Körfez esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk deneyimimiz. Bundan sonraki çalışmalarda daha güzelini yapmaya çalışacağız” dedi.


Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, ”Yıllardır yapılması planlanan ve bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz olan bir etkinlik. İlçe halkımızın da ilçe esnafımızdan kazanmasını amaçladığımız, özel indirimlerin yer aldığı panayırın açılışına herkes hoş geldi. Başlayan ‘bayram tadında panayır’ etkinliğimiz ilçemizde ilk. Hem esnafımız hem de ilçemiz için önem taşıyor” ifadelerini kullandı.


Son olarak konuşma gerçekleştiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlçemizde bu anlamda yaptığımız ilk organizasyon. Bu hep konuşuluyordu. Bayram alışverişini Körfez’de yapalım. Esnaflarımız, odamız ile birlikte göreve gelirken, ‘birlikte yöneteceğiz’ dediğimiz gibi çıktığımız yolda ilk kararımızı birlikte aldık. Esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum. Vatandaşlar olarak esnafımızın bu indirimine karşılık vermemiz lazım. Bizler de bayram alışverişimizi ilçemizden yapmamız lazım. Birçoğumuz Körfez’in dışında doğduk, Anadolu’nun farklı bölgelerinden geldik. Doğduğumuz yerler bizim için kıymetli ama doyduğumuz yer olan Körfez de bizim için kıymetli. Körfez’e sahip çıkacağız, Alışverişimizi burada yapacağız. Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde esnafımızı ayakta tutabilmek için buradan alışveriş yapmamız önemli” dedi. Yapılan konuşmaların ardından hep birlikte kurdele kesimi gerçekleştirildi.


Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle düzenlenen ‘Bayram Tadında Panayır’ etkinliği kapsamında Ağadere Caddesi esnafı yüzde 70’e varan indirimlerle ürünlerini satışa sundu. Trafiğe kapalı olan cadde üzerinde dükkanlar tarafından dışarıya koyulan stantlarda ayrıca sürpriz indirimler de yer aldı. Çocuklar için gösterilerin yer aldığı panayır kapsamında, sürpriz çekilişler gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:40
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