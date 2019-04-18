Körfez’de atık su kabusu bitecek

BASKİ’ye bağlı Edremit Zeytin ve Atık Su Artırma Tesisi’nde incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tesisin 360 bin kişilik kapasitesinin arttırılması konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz,Kapasite artırımı ile Körfez’in atık su sorununun çözüleceğini müjdeledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit’te faaliyette olan BASKİ’ye bağlı Edremit Zeytin ve Atık Su Artırma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Edremit ve Körfez’deki zeytin suyu ve kanalizasyon atık suların tamamının toplandığı, 360 bin kişilik kapasiteye sahip arıtma tesisinde 20 bin m3 atık su biyolojik arıtma işlemlerinden geçerek derin deşarj yöntemiyle doğaya zarar vermeden bertaraf ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın günlük olarak çıkan atık su değerlerinin kontrol edildiği tesiste, çıkan sonuçlar kabul edilebilir sınırlar içerisinde ise bertaraf devam ediyor değil ise makineler uyarı vererek sistem yeniden gözden geçirilip normale döndürülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Zeytin ve Atık Su Artırma Tesisi BASKİ’ye bağlanarak bir takım yenileme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Arkadaşlarımız burada kapasite yükseltme çalışmalarına başladılar. Yaz sezonunda yoğun kullanıma karşı acil tedbirleri nasıl alabilirizi düşünüyoruz. İnsanlarımız kullandıkları suyun bertaraf edildiğinden emin olmalarını sağlayıcı bir alt yapı oluşturulmuş. Bazı sorunların giderilmesi için harekete geçtik. Kapasite arttırılması içinde arkadaşlarımız çalışmalara başladı. Artırım sayesinde Körfez’deki atık su sorununu çözüme kavuşturacağız" dedi.