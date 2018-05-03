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Körfez yine hareketlendi! BAE çıkarma yaptı

Yemen'de bulunan Sokatra adasına dün askeri çıkarma yapan BAE askerlerinin bugün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı aktarıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:33
Körfez yine hareketlendi! BAE çıkarma yaptı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün Sokotra Havalimanı çevresinde konuşlanan BAE'ye bağlı askerler, bugün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandı.

Öte yandan bölgede görev yapan Yemen ordu güçlerinin de halihazırda liman içinde bulunduğu belirtildi.

NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

BAE'ye bağlı askerler, dün akşam kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti.

BAE askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve beraberindeki bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

DAHA ÖNCE RAPOR SUNULMUŞTU

Nisan 2016'da göreve başlamasından bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle amacının, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek olduğu ifade ediliyor.

Aktivistler geçen mart ayında, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.

 

 KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:33
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Yemen

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