"Körfez ülkeleri ortak askeri tatbikatı iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor" Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri arasında düzenlenen "Ortak Ada Kalkanı 10" tatbikatının, üye ülkeler arasındaki ortak iş birliği ve uzmanlığın artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri arasında düzenlenen "Ortak Ada Kalkanı 10" tatbikatının, üye ülkeler arasındaki ortak iş birliği ve uzmanlığın artırılmasını hedeflediği belirtildi. Tatbikat Sözcüsü Abdullah es-Sebii, ortak askeri tatbikata ilişkin Suudi Arabistan'ın Eş-Şarkıyye bölgesinde basın toplantısı düzenledi. Sebii, söz konusu tatbikatın hedefinin, "KİK ülkeleri arasında ortak iş birliği ve uzmanlığın artırılması" olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında Sebii, tatbikat aracılığıyla üye ülkelerin askeri kuvvetlerinin ortak çalışma kapasitesinin yükseltilmesinin de hedeflendiğini kaydetti. Sebii, tatbikatın; kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştiğini söyledi. Katar'ın da dahil olduğu KİK ülkeleri arasında düzenlenen tatbikatın, 20 Şubat -12 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Katar, 5 Haziran 2017'de patlak veren Körfez krizinden bu yana Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ikinci ortak askeri tatbikata katılıyor. Katar geçen yıl yine Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 1.Ortak Körfez Kalkanı tatbikatına katılmıştı. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara buluculuk rolü üstlenmişti.





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