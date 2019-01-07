0553 313 94 23

Körfez prensleri Pakistan'da kuş avlamak için 200 bin dolar ödedi

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
Körfez prensleri Pakistan'da kuş avlamak için 200 bin dolar ödedi

İSLAMABAD (AA) - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar kraliyet aileleri üyeleri, türü tehlikede olan Toygiller familyasına ait "Hubara" kuşunu avlamak için Pakistan'a 10 günlüğüne 200 bin dolar ödedi.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, kasım-şubat aylarında 10 gün avlanmaya gelecek ailelerin her biri için özel av izni çıkarılıp ülkenin Pencap eyaletinde avlanma bölgeleri gösterildi.

Eyalet yönetimi ile federal yönetime 100'er bin dolar ödeyen ailelere yalnızca 100 kuş avlama izni verildi.

Avcılar 10 günü aşmaları durumunda yeniden 100 bin dolar ödeyecek.

Ödenen paralar av bölgelerinde yapılacak yatırımlarda, kuş nüfusunun artırılmasına yönelik çalışmalarda ve güvenlikte kullanılacak.

Yaklaşık 2 metreye ulaşabilen kanat açıklığıyla avlanması kolay olan Hubara kuşu, bu nedenle türü tehlikede olan kuşlar arasında yer alıyor.

Pakistan'da türü tehlikedeki kuşların avlanması ve yakalanması, eyalet ya da federal mahkeme kararlarıyla yasaklanmış olmasına rağmen zengin prenslere izin verilmesi tepkileri yol açmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:57
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum
  3. Katar
  4. pakistan
  5. Prens Sultan bin Abdülaziz
  6. Suudi Arabistan
  7. Toy kuşu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da para piyasasını manipülasyona 25 gözaltı
    1. İran'da para piyasasını manipülasyona..
    2. Fatih'in lanetinden sakının!
    3. 2018'de en çok bakkal, büfe ve market..
    4. Kumpas soruşturmaları savcısına 15..
    5. Hazır giyim sektöründen 17,6 milyar..
    6. Samsun açıklarında batan gemi
    7. Beşiktaş'ta Isimat-Mirin ilk idmanına..
    8. "Ücretli plastik poşet uygulaması, AB..
    9. Yemenli tutuklular 15 gündür açlık..
    10. Yıllardır baktığı eşeği, yanağını..
    11. Saadet Partisi Adıyaman belediye..
    12. Altın fiyatları
    13. Gaziantep'te minibüs devrildi: 9 yaralı
    14. "İyi bir yolda ilerliyoruz"
    15. “Türkiye, kalitesi ile yazılım üssü..
    16. Sadakataşı’na Yemen desteği
    17. Tersine beyin göçüne milyonluk teşvik
    18. "Nokta transferler yapacağız"
    19. 2018'de bakın en çok ne açıldı
    20. Böylesi görülmedi! Eşine kızıp ölmeden..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti