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Körfez parlamentoları Trump'ın Golan kararını kınadı

28 Mart 2019 Perşembe 21:55
Körfez parlamentoları Trump'ın Golan kararını kınadı

RİYAD (AA) - Körfez ülkeleri parlamento başkanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepelerini "İsrail toprağı" olarak tanımasını kınadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ve Katar'ın da temsil edildiği Körfez ülkeleri parlamento başkanları toplantısının sonuç bildirgesinde, uluslararası kararlara göre Golan Tepelerinin işgal altındaki Suriye toprağı olduğu belirtildi.

Söz konusu kararın kınandığı bildirgede ayrıca, bu kararın Orta Doğu'daki barış süreci ve bölgenin istikrarı ile güvenliği üzerindeki kötü sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, toplantıda Katar'ı, Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Bin Zeyd ve beraberindeki heyet temsil etti.

Eş-Şark gazetesinin internet sitesindeki haberde ise Suudi Arabistan Şura Meclisi Genel Sekreteri Muhammed el-Mutayri'nin ülkeden ayrılan Bin Zeyd'e veda ettiği belirtildi.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgali altında tutuyor.



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:55
  1. Golan
  2. Körfez ülkeleri parlamento başkanları
  3. Trump

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