"Körfez krizinin çözüm yolu ön şartsız diyalog"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde 1-2 Mart'ta Abu Dabi’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sona erdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ı temsilen toplantıya katılan Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Örgütler Daire Başkanı Yusuf Sultan Yusuf, yaptığı konuşmada, "Katar, ülkeye uygulanan yasa dışı ablukaya, insani, hukuki, dini değer ve ilkelerin ihlallerine ve kendisine yöneltilen suçlamalara herhangi bir kanıt sunulamamasına rağmen ön şartsız diyaloğun Körfez krizinin en iyi çözüm yolu olduğunu vurgulamaktadır." dedi.

Ülkesinin, İslam kardeşliği bağlarını korumada net bir tutumu bulunduğunu, diğer ülkelerin bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyulması, iç işlerine müdahale edilmemesi çağrısı yapan İİT sözleşmesine bağlı olduğunu belirten Yusuf, uluslararası toplumun gevşek tutumu ve halkların sorunlarının çözümünde uygulanan çifte standart nedeniyle bazı İslam ülkelerinin içinde bulunduğu krizlerin, adil ve kapsamlı şekilde çözülemediğini ifade etti.





