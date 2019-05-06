Körfez krizinin ardından Bahreyn ve Katar liderleri arasında ilk temas - Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, yaklaşık 2 yıl önce patlak veren Körfez krizinin ardından ilk kez, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi telefonla arayarak ramazan ayı münasebetiyle tebrik etti

DOHA (AA) - Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, 2017 yılında patlak veren Körfez krizinin ardından ilk kez Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi telefonla arayarak ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Başbakanı Al Halife, Katar Emiri'ni, arayarak ramazan ayı münasebetiyle tebrik etti. Haberde söz konusu görüşmede başka meselelerin ele alınıp alınmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Bahreyn, Körfez krizinin ardından ilk kez geçen hafta Katar'da düzenlenen etkinliğe Suudi Arabistan ile birlikte resmi düzeyde katılmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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