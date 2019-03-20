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"Körfez krizi bölgenin ve dünyanın çıkarına değil"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo:"(Körfez krizi) Bölgenin ve dünyanın çıkarına değil. Körfez ülkelerinin karşı karşıya kaldığı karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıyız""ABD'nin Orta Doğu'da barışın tesisi için izlediği siyasette bir değişiklik söz konusu değil"

20 Mart 2019 Çarşamba 17:39
"Körfez krizi bölgenin ve dünyanın çıkarına değil"

KUVEYT (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Körfez krizinin bölgenin ve dünyanın çıkarlarına hizmet etmediğini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuveytli mevkidaşı Sabah el-Halid el-Hamed es-Sabah ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Pompeo, "(Körfez krizi) Bölgenin ve dünyanın çıkarına değil. Körfez ülkelerinin karşı karşıya kaldığı karmaşık zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Körfez ülkelerini bir araya getiren ortak bir zemin bulmak için çalıştıklarına dikkati çeken Pompeo, "Hepimize yönelik DEAŞ, El Kaide ve İran'dan gelen tehditler var. Bu ülkeler arasındaki çatlakların ortadan kaldırılması ve ileriye dönük bir yol bulunması için hepimiz özenle çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın krizi çözmek için gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuveyt ile birçok uluslararası meselede koordinasyon içinde bulunduklarını aktaran Pompeo, "ABD'nin Orta Doğu'da barışın tesisi için izlediği siyasette bir değişiklik söz konusu değil." ifadesini kullandı.

El Kaide ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Kuveyt'in önemli bir ortak olduğunu kaydeden Pompeo, iki ülke arasında ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalamayı planladıklarını söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah da ABD ile Kuveyt'i birbirine bağlayan stratejik ilişkilere dikkati çekerek, Körfez güvenliğini savunmada ABD'nin tutumundan övgüyle söz etti.

ABD'nin Körfez krizini çözme ve bu çerçevede Kuveyt'i destekleme çabasını memnuniyetle karşılayan Sabah, "ABD'deki arkadaşlarımızın (Filistin-İsrail) barış sürecini sürdürme konusundaki fikirlerine güveniyoruz." dedi.

Kuveyt'e dün ulaşan Pompeo, bu sabah da Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la görüşmüştü.


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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:39
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