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"Körfez bölgesinde şartlar sağlandığında diplomatik girişim başlatacağız"

Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki:"Körfez bölgesinde şartlar sağlandığında, parlamenter diplomasi düzeyinde girişim başlatacağız"

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:51
"Körfez bölgesinde şartlar sağlandığında diplomatik girişim başlatacağız"

RABAT (AA) - Fas Meclis Başkanı El-Habib el-Maliki, Körfez bölgesinde şartlar sağlandığında, parlamenter diplomasi düzeyinde girişim başlatacaklarını belirtti.

Maliki meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, Körfez'de yeni bir durum ve hızlı gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meclisin bu yeni ve hızlı gelişmeleri ele alması, bu alanda gerekli girişimlerin başlatılması için şartların olgunlaşmasını gerektiriyor. Körfez bölgesinde şartlar sağlandığında, parlamenter diplomasi düzeyinde girişim başlatacağız. "

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, perşembe günü ülkesinin Abu Dabi ve Riyad'daki büyükelçilerini geri çağırdığı iddialarını yalanlamıştı.

Söz konusu büyükelçilerin Körfez'deki dönüşümlerin görüşüldüğü rutin toplantılar için Fas'a geldiğini dile getiren Burita, bir devletin elçisini geri çağırması için resmi tebliğ gerektiğini ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetmişti.

Fas'ın Riyad Büyükelçisi Mustafa el-Mansuri 8 Şubat'ta Fas'ın "Le360" haber sitesine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin istişaresi için ülkesi tarafından geri çağrıldığını söylemiş ve bunun geçici bir durum olduğunu belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Burita'nın Katar merkezli "Al Jazeera" televizyonuna yaptığı açıklamada Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemesinin ardından Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" kanalında Fas'ın toprak bütünlüğü (Batı Sahra) aleyhinde belgesel yayımlandığına işaret eden Mansuri, ülkesine çağrılma nedeninin iki ülke ilişkilerinde yaşanan bu son gelişme olduğunu ifade etmişti. Mansuri, bu durumu "diplomatik ilişkilerde yaşanabilecek normal bir gelişme" şeklinde değerlendirmişti.

Fas'ta yayın yapan "Achkayen" isimli internet sitesi de 9 Şubat'ta yayınlanan haberinde, "Fas, Abu Dabi Büyükelçisi Muhammed Ayet Vali'yi ülkeye geri çağırdı." ifadesine yer vermişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:51
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