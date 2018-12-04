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Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişimi

Kocaeli'de Körfez Belediyesi hizmet binasına gelerek bir el ateş eden kişi, polis ekiplerince yakalandı.

04 Aralık 2018 Salı 10:35
Körfez Belediyesi'nde silahlı saldırı girişimi

Alınan bilgiye göre, Körfez Belediyesi'nde şoför olarak görev yaptığı öğrenilen İ.Ç. (39), hizmet binasına arka kapıdan girip muhasebe servisine giderek avans istedi.

Daha önceden de avans aldığı için isteğine olumsuz yanıt alan İ.Ç, Başkan İsmail Baran'la görüşmek üzere makam odasının bulunduğu kata çıktı.

Başkan Baran'ın makamında olmadığını öğrenmesi üzerine 3. kata çıkan İ.Ç, kurusıkı tabancayla bir el havaya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay sırasında fenalaşarak bayılan bir kişiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis ekipleri, bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli, gerekli işlemler için Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:35
  1. Körfez Belediyesi
  2. silahlı saldırı girişimi

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