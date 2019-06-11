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Körfez Akademi Lise’de çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından inşa edilen Akademi Lise Körfez Şubesi’nde çalışmalar tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 12:10
Körfez Akademi Lise’de çalışmalar devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından inşa edilen Akademi Lise Körfez Şubesi’nde çalışmalar tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise kervanına, Körfez şubesini eklemeye hazırlanıyor. Akademi Lisesi’nin Körfez şubesi için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin karşısında yer alan binada tadilat çalışmalarına başladı. Çalışmaları hızla süren binanın teras katı izolasyonları tamamlanırken yağmur sularının binaya girmesini engellemek için tadilat çalışmaları da başladı.


Asma kat, 1 ve 2’nci kat ile terastan oluşacak. Selçuklu motifleriyle işlenen dış cephe caddeye ayrı bir hava katarken, tadilat çalışmaları da hummalı şekilde devam ediyor. Gençlere ücretsiz hizmet verecek binanın asma katı elektrik tesisat çalışmaları sürüyor. 1. ve 2. kat koridorlarda asma tavan imalatlarına devam edilirken teras izolasyonu tamamlandı. Döşeme seramik imalatlarına da hız veren ekipler, merdiven basamaklarının mermer kaplama imalatlarına başlayacak.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:10
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