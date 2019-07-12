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Körfez, 15 Temmuz nöbetine hazır

15 Temmuz’daki hain darbe girişimini canları pahasını önleyen kahramanlar,üçüncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de anılacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
Körfez, 15 Temmuz nöbetine hazır

15 Temmuz’daki hain darbe girişimini canları pahasını önleyen kahramanlar,üçüncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de anılacak.


Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından ilk olarak 15 Temmuz Pazartesi günü, Saat: 11.00’da Körfez Asri Mezarlığında bulunan şehitlik ziyaret edilecek. Program daha sonra saat 13.00’da Yeniyalı Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif ile devam edecek. Mevlid-i şerifin bitmesinin ardından saat21.00’da 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda “15 Temmuz Özel Programı” gerçekleştirilecek.


Gerçekleştirilecek olan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayarak, mehteran gösterisi, Umut Mürare konseri ve 15 Temmuz özel gösterim videosu ile devam edecek. Körfezliler saat 01.00’e kadar alanda olacak. Düzenlenen program ile ilgili konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt “Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi karşısında, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin gösterdiği onurlu duruşu, hainlerin yenilgiye uğratılmasını ve demokrasi zaferimizin üçüncü yıl dönümünü hep birlikte anacağız. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz günü gerçekleştireceğimiz anma etkinliklerine ve ‘Demokrasi Nöbetimize’ tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gazilerimize ise, Allah’tan acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:08
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