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Koreli şirketten Japonya kararı

Güney Koreli havayolu firması Korean Air, Japonya’nın Sapporo şehrine düzenledikleri uçuşların Eylül ayından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Koreli şirketten Japonya kararı

Güney Koreli havayolu firması Korean Air, Japonya’nın Sapporo şehrine düzenledikleri uçuşların Eylül ayından itibaren askıya alınacağını duyurdu.


Japonya’nın, Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararının ardından iki ülke arasında meydana gelen gerilim sürerken, bir hamle de Güney Kore’nin en büyük ikinci havayolu firması olan Korean Air’den geldi. Korean Air, Eylül ayından itibaren Güney Kore’nin Busan şehri ile Japonya’nın Sapporo şehirleri arasındaki uçuşların askıya alınacağını açıkladı.


Korean Air’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Busan-Sapporo arasında gerçekleştirilen uçuşların 3 Eylül’den itibaren askıya alınacağı bildirildi. Güney Koreliler için en popüler turistik bölgelerden biri olan Sapporo’ya Korean Air tarafından haftada 3 uçuş gerçekleştiriliyor. Şirket, iptal gerekçesi olarak ise son zamanlarda rezervasyonlarda yaşanan azalmayı gösterdi. Bununla beraber, Ağustos ayı uçuşlarının da azaltılabileceği öğrenildi.



Gerilim artıyor


Japonya ile Güney Kore arasında artan ticaret odaklı gerilimin ardından Güney Kore tepki amaçlı bazı adımlar atmıştı. Güney Kore’nin düşük maliyetli havayolu şirketi T’way Air, Japonya’nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto, Oita ve Saga şehirlerine yaptığı uçuşları askıya alma kararı almıştı. Güney Kore’nin Busan Şehri ise Japonya ile gerçekleştirilen değişim programlarını askıya almış ve resmi personelin Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaretlerin iptal edildiğini duyurmuştu. Güney Kore ile Japonya arasında gerçekleştirilen spor ve müzik alanlarındaki öğrenci değişim programları da ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
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