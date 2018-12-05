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Koreli çiftçilerin geleneksel müziği başkentte

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:31
Koreli çiftçilerin geleneksel müziği başkentte

ANKARA (AA) - Kore Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde, Kore toplumunda "çiftçi müziği" olarak bilinen Samulnori'nin tanıtımı yapıldı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Farabi Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Koreli sanatçılar, Kore Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim görevlileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Güney Kore yöresel kıyafetleriyle sahneye gelen sanatçılar Anji Park ve Geonwoo Park'ın performansı büyük beğeni topladı.

Ardından sahne alan Türk öğrencilerden oluşan Samulnori takımı da yeteneklerini sergiledi.

- Samulnori müziği

Kore kökenli vurmalı çalgıların kullanıldığı geleneksel müzik türü Samulnori, yerel dilde "4 nesnenin çalgısı" anlamına geliyor.

Samulnori geleneksel küçük gong "Kkwaenggwari", büyük gong "Jing", kum saati biçimindeki davul "Janggu" ve büyük davul "Buk" enstrümanlarıyla icra ediliyor.

Samulnori, Kore toplumunda çiftçilerin pirinç hasadı sırasında ürünün fazla olması durumunda çaldıkları bir müzik türü olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:31
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