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Korean Air hissedarları başkanın yetkilerini iade etmedi

Korean Air, hakkındaki zimmet ve güveni suistimal suçlamaları nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Ço Yang-ho'nun elinden alınan yetkilerini iade etmedi

27 Mart 2019 Çarşamba 18:13
Korean Air hissedarları başkanın yetkilerini iade etmedi

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin en büyük havayolu şirketi olan Korean Air'in hissedarları, şirketin Üst Yöneticisi Ço Yang-ho'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı yetkilerinin iade edilmesine onay vermedi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında, Ço'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak yetkilerinin iade edilmesi için yapılan oylamada hissedarların yüzde 64'ü lehte oy kullanmasına rağmen, karar için gereken 3'te 2 çoğunluğa ulaşılamadığı için karar alınamadı.

Ço Yang-ho'nun sahibi olduğu Hanjin Şirketler Grubunun ardından şirketin ikinci büyük hissedarı olan Güney Kore Ulusal Emeklilik Fonunun (NPS) aleyhte tavır alması, söz konusu sonucun ortaya çıkmasında etkili oldu.

Ço, Üst Yönetici ve temsili Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek, fakat Yönetim Kurulu'nda oy hakkına sahip olmayacak.

Ço Yang-ho hakkında "şirket varlıklarını zimmetine geçirmek ve bu suretle hissedarların güvenini suistimal etmek" suçlamasıyla 2017'de savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. İş adamının, 2013-2014 yıllarında kişisel konutunun tadilatı için "kurumsal harcama" adı altında şirket kasasından 3 milyar won (yaklaşık 10 milyon lira) harcadığı iddia edilmişti.

Deneyimli yönetici hakkındaki iddialar, polisin, Ço'nun konutunda tadilat yapan firmayla ilgili vergi kaçakçılığı hakkında yürüttüğü ayrı bir soruşturmada ortaya çıkmıştı. Polis, havayolu şirketinin başkent Seul'deki ofisine baskın yapmış, muhasebe defterleri ve irtibat kayıtlarına el koymuştu.

Şirket hissedarları, suçlamaların ardından Ço Yang-ho'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı yetkilerini elinden almıştı. Ancak hissedarların Yönetim Kurulu Başkanını görevden alma yetkisi bulunmadığından Ço koltuğunu korumuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:13
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  3. Korean Air

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