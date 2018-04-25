Kore Zirvesi için geri sayım

On yıldan uzun bir süre sonra bir araya gelecek Kuzey ve Güney Kore, zirve hazırlıklarını tamamladı. İki tarafta da halk, önceki zirvelere oranla bu zirvede birleşme ve barış olacağına daha çok inanıyor. İki ülke arasındaki önceki zirveler 2000 ve 2007 yıllarında yapıldı. Ancak zirvelerden yapıcı bir sonuç elde edilemedi.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yapılacak tarihi zirve, 1953 Kore Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı fiili sınır kasabası olan Panmunjom'da yapılacak.

Güney Kore, 1963'ten bu yana Kuzey Kore ile arasındaki askerden arındırılmış bölgede, komşu ülkede yaşayanlara haber yayını yapıyordu. Kuzey Kore de bu yayınlara hoparlörlerden karşı propaganda yayınlarıyla yanıt veriyordu. Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurduğunu açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı, kritik zirveden bir hafta önce Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir kırmızı hat (askeri telefon hattı) kurulduğunu açıkladı. Seul'daki Devlet Başkanlığı Mavi Ev'i, Prongyang'daki Kuzey Eyalet İşleri Komisyonu'na bağlayan bu hat ile iki Kore arasında tarihi bir adım daha atılmış oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tüm nükleer denemeleri durdurma kararı aldı. Jong-un, bir nükleer deneme tesisini de kapatacaklarını açıklayarak "Tesis görevini tamamladı" diye konuştu.

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti. İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Üst düzey bir Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Kuzey-Güney Kore zirvesi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planlardan biri olarak, Kore Yarımadası'ndaki ateşkesin bir barış rejimine geçişi olasılığını düşünüyoruz. Ancak bu, yalnızca Kuzey-Güney Kore arasında çözülebilecek bir mesele değil. Bu, Kuzey Kore'nin yanı sıra diğer ilgili ülkelerle yakın istişareler gerektirir" dedi.

Kuzey ve Güney Kore, 27 Nisan'daki Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlanıyor. Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması bekleniyor.

Kaynak: Reuters, AFP