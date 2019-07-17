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Kore Şehidi’nin torunu sokakta yatıp kalkıyor

Yalova’daki tek Kore Şehidi Hasan Bilal’in torunu Gökhan Mustafa Bilen (44) maddi sıkıntılar nedeniyle parklardaki banklarda yatıp kalkıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
Kore Şehidi’nin torunu sokakta yatıp kalkıyor

Yalova’daki tek Kore Şehidi Hasan Bilal’in torunu Gökhan Mustafa Bilen (44) maddi sıkıntılar nedeniyle parklardaki banklarda yatıp kalkıyor. Kore Şehidi’nin torunu olan Gökhan Mustafa Bilen, Koreli küçük bir kızın hayatının anlatıldığı filme de vurgu yaparak, “Benim annemin adı da Ayla’ydı” dedi.


Kore Savaşı’nda 1951 yılında şehit düşen Hasan Bilal’in torunu Gökhan Mustafa Bilen, Yalova’da parklardaki banklarda yaşıyor. Annesi Ayla Bilen ile yaşayan Gökhan Mustafa Bilen, annesinin vefatı sonrasında yaşadığı maddi sıkıntılar ve sağlık sorunlarına bağlı olarak çalışamamaya başladı. Önce oturduğu evden de çıkmak zorunda kalan şehit torunu yaklaşık 1 yıldan beri Yalova’daki parklarda yaşamak zorunda kaldı. Üniversite terk olan Gökhan Mustafa Bilen, İngilizce de biliyor. Yalova Valiliği tarafından bir süre önce geçici bir işe yerleştirilen hatta Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da bir süreliğine bir kuruma yerleştirilen şehit torunu prosedürler gereği birkaç ay sonunda işten ve yaşadığı kurumdan çıkmak zorunda kaldı. Hal böyle olunca yeniden parklarda yatıp kalkmaya başlayan Gökhan Mustafa Bilen tek talebinin hayatını idame ettirebileceği bir işe yerleştirilmek olduğunu dile getiriyor.



“Su dahi içmekten çekiniyorum”


Böbreklerinin iflas etme noktasına geldiğini de dile getiren şehit torunu Bilen, “Böbreklerimin durumu hiç iyi değil. Sürekli olarak su içmem lazım. Ancak su içmek istesem bunun bana maddi bir yükü oluyor. Suyu içince de tuvalete gitmem gerekiyor ki o da maddi olarak bir yük. O nedenle su içmekten dahi çekiniyorum. Aç kalmaya ve çoğu gecelerde aç uyumaya alıştım. Ama susuzluk çok zor oluyor” dedi.



“Annemin adı da Ayla’ydı”


Kore’de bir subay tarafından evlat edinilen ve ülkemizde de “Ayla” adıyla gösterilen filme de vurgu yapan şehit torunu, “Çok ilginç bir tesadüftür ki ben Kore Şehidi’nin torunuyum ve annemin adı da Ayla idi” diye konuştu.



"Hayalim Fenerbahçe kulübünde bir işte çalışmak”


Bir dönem kendisinin de futbol oynadığını ve sonra bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Gökhan Mustafa Bilen, “Olmayacağını çok iyi biliyorum. Ancak bir hayalim var. Ben çok koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Beni Fenerbahçe kulübünde ister tesislerin temizliği, ister sahanın otunu yolacağım ya da onların istediği bir işe yerleştirsinler. Bana hayatımı idame ettireceğim kadar da bir maaş versinler yeter” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
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