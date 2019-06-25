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Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı

Kore Savaşı’nın 69’uncu yıl dönümü kapsamında, "Kore’de Savaşan Türkler Anıtı"nda tören düzenlendi.

25 Haziran 2019 Salı 16:48
Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı

Kore Savaşı’nın 69’uncu yıl dönümü kapsamında, "Kore’de Savaşan Türkler Anıtı"nda tören düzenlendi.


Kore Savaşı’nın 69’uncu yıl dönümü kapsamında, Ankara’da bulunan "Kore’de Savaşan Türkler Anıtı"nda tören düzenlendi. Törene, Genelkurmay 2’nci Başkanı Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti Genelkurmay 2’nci Başkanı Korgeneral Kim Hyun Jip, Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, 4. Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Tandoğan ve çok sayıda Kore gazisi katıldı.


Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Albay Şükrü Tandoğan, "Kore Savaşı’nda Türk Tugayları, çeşitli çap ve büyüklükte birçok oylama ve taarruz ve savunma muharebeleri icra etmişlerdir. Bu muharebelerden bazıları Kore Savaşı’nın kaderini ve seyrini değiştirmiştir" diye konuştu.


Kore gazilerinin ecdatlarına yakışır şekilde savaştığını belirten Tandoğan, şunları kaydetti:


"Kahraman Kore gazileri, sizler Kore Savaşı’nda ecdadımıza layık, birer kahraman olarak çarpıştınız. Zaferleriniz tarihimizin altın sayfalarında yerine almıştır. Türk milleti sizinle iftihar etmektedir. Kore Savaşı’nın kazanılmasında, Güney Kore halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşmasında büyük payınız vardır. Sizler ülkenizin kahramanlarısınız."


Konuşma sonrasında anıta, Genelkurmay Başkanlığı, Kore Büyükelçiliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına çelenkler bırakıldı. Anıt’ta düzenlenen tören sonrasında etkinliğin devamı olarak misafirler Gazi Orduevine geçerek ödül töreni ve öğle yemeğine katıldı. Törende, Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, 4. Kolordu Komutanı Ali Sivri’ye hediye takdim ederken, yemek öncesinde misafirlere Kore ve Türkiye halk dansları izletildi. Ayrıca, yemek sırasında misafirlere Kore ve Türkiye karışık korosu müzik ziyafeti verdi.



Kore’de ne olmuştu?


Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında iç savaşın çıkması sonucu meydana geldi. Soğuk savaşın ilk yıllarında meydana gelen bu çatışma, ilk önce ABD ve müttefiklerinin daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti’nin katılmasıyla uluslararası bir boyut kazandı. Türkiye, Kore Savaşı’na 5 bin 90 kişilik bir tugay ile katılırken, Türkiye’nin 1950 yılından 1971 yılına kadar Kore’ye gönderdiği asker sayısı toplam da 56 bin 538’dir. Bu askerlerden 21 bin 212’si savaşa katılarak "Gazi" unvanı aldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:48
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