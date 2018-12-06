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Kore gazisinin oğlu savaşın izlerini internet sitesine taşıdı

Kore gazisi Cihan Kumbasar'ın oğlu Prof. Dr. Hasan Kumbasar, Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerlerinin unutulmaması amacıyla savaşa dair elindeki belge ve fotoğrafları, oluşturduğu internet sitesi üzerinden sanal ortama sundu- "www.koresavasiveizleri.com" adresindeki internet sitesinde, savaşa katılan askerlere ilişkin bilgiler ile dönemi anlatan gazete, dergi ve kitaplar yer alıyor - Prof. Dr. Kumbasar:- "Sitede yer verdiğim 3,5 yıl süren savaşa ait bilgileri, genç kuşakların hatırlamaları ve görmeleri açısından önemli buluyorum"

06 Aralık 2018 Perşembe 13:09
Kore gazisinin oğlu savaşın izlerini internet sitesine taşıdı

ANKARA (AA) - Kore gazisi Cihan Kumbasar'ın oğlu Prof. Dr. Hasan Kumbasar, Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerlerinin unutulmaması amacıyla bununla ilgili belge ve fotoğrafları sanal dünyaya taşıdı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kumbasar tarafından, tarihseverlerin kullanımına sunulan "www.koresavasiveizleri.com" adresindeki internet sitesinde, Kore'de şehit ve gazi olan Türk askerlerine ilişkin bilgiler ile dönemi anlatan gazete, dergi ve kitapların görselleri yer alıyor.

Kumbasar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siteyi dünyada barışın sağlanması, savaşta şehit ve gazi olan vatandaşların unutulmaması amacıyla hazırladığını belirtti.

Sitede yer alan, Kore Savaşı'na dair bilgilerin bulunduğu gazete, dergi ve kitapların konuya ilgi duyanlara katkılar sağlayacağını ifade eden Kumbasar, elinde buna ilişkin bilgi ve belge bulunanların Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile iletişime geçerek destek olabileceğini söyledi.

Kumbasar, "Amacım dünyanın, ABD'nin ve NATO'nun Türkiye'ye haksız tutumlar içerisine girmemesidir. Sitede yer verdiğim 3,5 yıl süren savaşa ait bilgileri, genç kuşakların hatırlamaları ve görmeleri açısından önemli buluyorum." diye konuştu.

- Site Kunuri Muharebesi'nin yıl dönümünde açıldı

İnternet sitesinde babasından kalan hatıraların da yer aldığını anlatan Kumbasar, şunları kaydetti:

"Kunuri Muharebesi'nde Türk ordusu, Amerika ordusunu orada yok olmaktan kurtarıyor. Amerika ordusunun yok olması aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin (BM) de yok olmasını önlüyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri oraya BM ordusu adına gidiyor. TSK 25-29 Kasım 1950 tarihlerinde hem Amerikan ordusunu yok olmaktan kurtarıyor hem BM'nin itibarını kurtarıyor hem de Kore Cumhuriyeti'nin kuruluş serüvenini başlatıyor. Bundan dolayı sitenin açılmasını Kunuri Muharebesi'nin başlangıç tarihine denk getirdik."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:09
  1. 1950-1953 Kore savaşı

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