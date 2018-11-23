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Kore gazisini dolandıran iki kişi yakalandı

23 Kasım 2018 Cuma 12:07
Kore gazisini dolandıran iki kişi yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı’da Kore gazisini, tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarıyla dolandıran biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı.

Kentte yaşayan Kore gazisi Ali Tüzel'in (80), parasının dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine harekete geçen Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin Çankırı’dan 06 CAS 15 plakalı araçla Kastamonu istikametine, oradan da bağlantı yoluyla Tosya ilçesine gittiğini belirleyen ekipler Tosya emniyetine bilgi verdi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanan zanlılar Durdu Mehmet S. ile Zeynep S'nin üzerinde sahte sürücü belgesi, 4 bin 200 lira ve çok sayıda tedavülden kalkmış değeri olmayan yabancı banknot ele geçirildi.

Bir cami derneğinde görevli Kore gazisi Ali Tüzel’i tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarını değeri üzerinde bozdurarak dolandırdıkları tespit edilen zanlıların aynı yöntemlerle farklı illerde de dolandırıcılık yaptıkları ve bu suçtan arandıkları öğrenildi.

Çankırı'ya getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken polis, mağdur Ali Tüzel’e parasını teslim etti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:07
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  2. Çankırı Emniyet Müdürlüğü
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  4. Kore Gazisi

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