Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi İbrahim Göğebakan, askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi İbrahim Göğebakan, askeri tören ile son yolcuğuna uğurlandı.

İslahiye nin Fevzi Çakmak Mahallesi yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Koregazisi İbrahim Göğebakan için İslahiye Sıdıka Tayyar Camisi’nde cenaze töreni düzenledi.Kore gazisi Göğebakan, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla İslahiye mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ,106 .Alay Komutanı ve Garnizon komutanıTopçu Albay Ömer Şahin Selvi, İslahiye Belediye Başkan yardımcısı Ergin Mideoğlu 2.Zırhlı Alay KomutanıRefai Ecrinoğulları, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, askeri erkan, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı

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