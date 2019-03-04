Kore gazisi Poyraz, son yolculuğuna uğurlandı Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 87 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Sabri Poyraz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, 87 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Sabri Poyraz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bozüyük’e bağlı Kandilli Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından Poyraz’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Köy mezarlığında toprağa verilen Poyraz’ın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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