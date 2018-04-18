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Kore gazisi Nadir Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 88 yaşında vefat eden  Kore gazisi Koçak'ın cenazesi, törenle toprağa verildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
Kore gazisi Nadir Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bohşin Mahallesi  Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın cenazesi toprağa  verildi.

Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, cenaze törenin ardından gazinin  ailesine Türk bayrağı takdim etti.

Cenaze törenine, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, HatayKıbrıs  ve Kore Gazileri Derneği Başkanı Behçet Narin, ailesi, askeri erkan ve çok sayıda  kişi katıldı.

Öte yandan, gazi Koçak'ın 8 çocuk babası olduğu ve çocuklarından  Şemseddin Koçak'ın da Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:31
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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