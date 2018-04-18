Kore gazisi Nadir Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Bohşin Mahallesi Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın cenazesi toprağa verildi.

Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, cenaze törenin ardından gazinin ailesine Türk bayrağı takdim etti.

Cenaze törenine, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, HatayKıbrıs ve Kore Gazileri Derneği Başkanı Behçet Narin, ailesi, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, gazi Koçak'ın 8 çocuk babası olduğu ve çocuklarından Şemseddin Koçak'ın da Kıbrıs gazisi olduğu öğrenildi.