Kore Gazisi Meriç son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Süleyman Meriç 86 yaşında Edirne'de hayatını kaybetti.

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Lalapaşa Demirköy'deki mezarlığa getirildi. Meriç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Töreninin ardından gazinin tabutuna sarılı Türk bayrağı ailesine teslim edildi.

Cenaze törenine Meriç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Lalapaşa Kaymakamı Şenol Öztürk, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA