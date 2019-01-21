Kore Gazisi Mehmet Kerti ebedi yolculuğuna uğurlandı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Kerti, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ınDevrek ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Kerti için Eren köyünde tören düzenlendi. Törene Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Belediye Başkanı Mustafa Semerci'nin yanı sıra gaziler ve Kerti'nin yakınları katıldı. Kazcılar Camii'ne getirilen Kore Gazisi'nin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.