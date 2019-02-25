Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo’nun Bakan Akar’ı ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo’nun Bakan Akar’ı ziyaret ettiği kaydedildi.

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