Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Kim Yong Woo’nun Bakan Akar’ı ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.25 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kim Yong Woo’nun Bakan Akar’ı ziyaret ettiği kaydedildi.
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