Kore Büyükelçisi Hong-Ghi: Koreliler Türkiye'yi sonsuza dek unutmayacak

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Kore'yi temsilen sizler başta olmak üzere tüm Türk milletine bir elçi olarak minnettarlığımızı dile getirmek için geldim." dedi.

Hong-Ghi, Artvin Valiliği tarafından Garnizon Komutanlığında Kore gazileri ve kendisi onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, Kore gazileri ve aileleriyle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ne görevde olduğu 8 aylık süreç içerisinde ilk defa geldiğini dile getiren Hong-Ghi, "Kore'nin demokrasisi için canla başla mücadele ettiniz. Bu fedakarlığınız her daim hafızamızda yer edinmektedir. Bu yüzden Kore'yi temsilen sizler başta olmak üzere tüm Türk milletine bir elçi olarak minnettarlığımızı dile getirmek için geldim. Koreliler Kore'yi kominizim istilasından koruyan kardeş ülke Türkiye'yi sonsuza dek unutmayacaktır." ifadesini kullandı.

Hong-Ghi, Artvin'i doğal güzellikleriyle Kore'nin başkenti Seul'e benzettiğini, başta turizm ve ekoturizm olmak üzere madencilik, doğal güzellikler, barajlar gibi konularda Artvin ve Kore arasında işbirliği yapılacak şekilde arayışlar içine gireceklerini söyledi.

'DERİN BİR TARİHİ YAZGI'

Kore ve Türkiye’nin tarihi bağlarının 6. yüzyıla dayandığını dile getiren Hong-Ghi, şöyle devam etti:

"Derin bir tarihi yazgı ile dostluk kuran ülkelerimiz mesafe olarak epey uzaktadır. İnsanlarımız benzer karakterlere sahip olmakla birlikte dil olarak da "Altay" dil gurubuna mensupturlar. Her iki ülkenin insanları kültür açısından nazik olup misafirperverdir. Geçtiğimiz mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programına rağmen Kore'yi ziyaret etmiş olması Kore ile olan ilişkilerin önemsendiğini gösteren önemli bir işaret olmuştur."

Hong-Ghi, Türkiye’ye yatırım yapan Koreli şirketlerin sayısının gün ve gün arttığına dikkati çekerek, "Bu iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği açısından ülke insanlarına sayısız fırsatlarla beraber iş kapısı aralamaktadır. İleride de iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel, eğitim ve turizm gibi tüm alanlardaki işbirliklerinin kesintisiz şekilde sürmesi beklenmektedir." diye konuştu.

'İLİŞKİMİZİN DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ DİLİYORUM'

Artvin Valisi Ömer Doğanay da Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hong-Ghi'nin ziyaretinin önemine de dikkati çeken Doğanay, "Biz burada dünü ve bugünü yaşayarak, iki ülke açısından yarınları şekillendiriyoruz. Bizim Güney Kore ile olan ilişkimiz dünya üzerinde ender rastlanan bir ilişki. Bugüne kadar nezih bir şekilde gelen ilişkilerimiz inşallah bundan sonra da nezih bir şekilde devam ederek, insanlık alemine ve diğer ülkelere örnek teşkil etmesini diliyorum." dedi.

Doğanay, Güney Kore ile 1950 yılında başlayan kan kardeşliğinin ilelebet devam etmesi temennisinde de bulunarak, "Türkiye'nin her ilinden Kore’de savaşmış vatan evlatlarını görmek mümkün. Dost ülke Kore’nin dünya çapında ekonomi, sanayi, eğitim ve bilimdeki başarıları bizleri de onurlandırıyor, gururlandırıyor. Başarılarının devamını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Hong-Ghi tarafından Kore gazilerine, Kore’de savaşan Türk askerini temsilden heykel hediye edilirken, Kore gazilerinin torunlarına da eğitim yardımı yapıldı.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurahman Cengiz Çerçi, Kore Cumhuriyeti Savunma Ateşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Büyükelçi Choi Hong-Ghi'nin eşi Eunmi OH, Vali Doğanay’ın eşi Esma Doğanay, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şükrü Tandoğan, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Naim Günal ile 6 Kore gazisi ve yakınları katıldı.