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Kore Büyükelçisi Choi Hong-Chi’den Vali Gül’e Ziyaret

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Choi Hong-Chi ve beraberindeki heyet Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:33
Kore Büyükelçisi Choi Hong-Chi’den Vali Gül’e Ziyaret

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Choi Hong-Chi ve beraberindeki heyet Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, kabuldeki açıklamasında Koreli turistleri medeniyetler beşiği Gaziantep’i görmeye ve lezzetlerini tatmaya davet etti.


Ziyarette Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliklerinden bahseden Vali Gül, Gastronomi konusuna vurgu yaparak, "Biz dünyadaki herkesin en az bir kere Gaziantep yemeklerini tatmasını istiyoruz. Ölüm hoş bir şey değil ama Gaziantep yemeklerini tatmadan ölüm daha da kötü bir şey. Tüm Korelileri Gaziantep’te yemek yemeye davet ediyoruz. Gaziantep’in Kore’de tanıtılmasına, Koreli turistlerin Gaziantep’e gelmesi noktasında sizlerin gayretlerine, katkılarına ihtiyacımız var. Gaziantep ulaşımı kolay, güvenilir bir şehir. Tarihi ve kültürel bir zenginliği var. Bu açıdan beraber çalışmak bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Koreli turistlerin Gaziantep’i mutlaka görmelerini istiyoruz" dedi.


Kore gazilerinden de minnetle bahsedilen ziyarette, gaziler, gazi yakınları ve şehit yakınlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Vali Gül, “Gazilerimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin evlatları, yakınları bu millete bu devlete emanetler, hepsi bizim için çok kıymetlidir. Türkiye Cumhuriyet olarak şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza gerekli kıymeti değeri gösteriyoruz. Kore’nin de aynı şekilde kıymet vermesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" şeklinde konuştu.


Güney Koreli bir şirket ortaklığı ile yapılan Gaziantep Şehir Hastanesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, şehir hastanesinin tamamlandığında hem Gaziantep’e hem bölgeye kaliteli sağlık hizmeti vereceğini söyledi.


Büyükelçi Choi Hong-Chi ise, Gastronomisiyle meşhur Gaziantep’te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gaziantep’in Gastronomisiyle meşhur olduğunu duymuştum ama biraz araştırdığımda gördüm ki dünya bankası tarafından da dünyada ekonomisi gelişen şehirler arasında 16. sırada. Bu yönüyle de ayrıca dikkatimi çekti.Türkiye ve Kore her yönüyle birbirlerine yakın olan iki ülke. Kore Harbi ve öncesinde başlayan bir dostluğumuz mevcut ve bu dostluk gün geçtikçe ilerlemekte.Ekonomi, kültür ve diğer alanlarda da stratejik ortaklıklarımız var. Bu ve bunun gibi ikili ilişkilerimiz her daim sürmekte ve devam etmektedir" diye konuştu. Koreli turistlerin Gaziantep’e gelmesi konusunda da gerekli destekleri vereceklerini dile getiren Büyükelçi, misafirperverlikleri için Vali Gül’e teşekkür etti.


Konuk Büyükelçiye bakır işçiliği ile yapılmış kahve fincanı hediye eden Vali Gül, Türk geleneklerinde “bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var” sözünü hatırlattı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:33
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