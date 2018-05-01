Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kore barıştı petrol fiyatları ucuzladı

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarının düşmesinde etkili olduğuna işaret eden Uzmanlar, ABD'de petrol üretim ve stoklarında yaşanan artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığını belirtiyor.

01 Mayıs 2018 Salı 11:07
Kore barıştı petrol fiyatları ucuzladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,68 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,75 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 75,27 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,05'lik azalışla 74,68 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 68,56 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarının düşmesinde etkili olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca, ABD'de petrol üretim ve stoklarında yaşanan artışın fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdığı belirtiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,91 ile 75 dolar aralığının direnç, 74,73 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:07
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız, vurulursunuz
    1. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    2. ABD vermedi, yerlisini yaptık!
    3. ABD'yi uyardı: Bizi vurursanız,..
    4. Eller semaya kalktı, 'Berat'ımız için...
    5. Fehmi Koru elindeki seçim anketinin..
    6. YÖK'ten Türkoloji bursu
    7. İnanılmaz kaza! Metrobüs çocuğa çarptı
    8. YSK'ya ilginç seçim soruları; Gelin..
    9. Elon Musk'ın işe alım kriteri! Bilmece..
    10. Amerika'nın vergi erteleme kararı,..
    11. Igor Tudor 1 puan Fatih Terim 10 puan
    12. Emine Erdoğan, Taşkent Sanat..
    13. Kore barıştı petrol fiyatları ucuzladı
    14. 'Ekonomi paketi yaraya merhem olacak'
    15. Şaka değilmiş! Kocasının araçla..
    16. İstanbul'da metrobüse kaçak girmeye..
    17. 'Pire Ferhat' aday adayı oldu!
    18. Osmaniye'de kalp krizi geçiren 23..
    19. 7500 TL maaşı duyan İstanbullu oraya..
    20. Konya'da sürücü kalp krizi geçirdi,..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın