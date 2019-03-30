0553 313 94 23

Kordon’a elektrikli faytonlar geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon’da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürüyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:16
Kordon’a elektrikli faytonlar geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon’da sefer yapan Victoria Klasik tipi faytonlardan ikisini elektrikli faytona dönüştürüyor. Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak bu sessiz araçlar, sürücü hariç 4 yetişkin ve 1 çocuk taşıyabilecek.


2012 yılında kurulduğu günden itibaren aralıksız olarak çalışmalarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ Fayton İşletmesi, bünyesine katacağı iki adet elektrikli fayton ile yenileniyor. Ocak ayında başlatılan çalışmalar doğrultusunda, işletmeye ait iki adet Victoria Klasik tipi faytonun elektrikli faytona dönüştürülme işlemi devam ediyor. İlk kontrollerinin Mayıs ayının ikinci yarısında yapılması planlanan faytonlar, Haziran 2019 itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Fren sistemi, dikiz aynaları, far ve dönüş sinyalleri gibi teknik eklemeleri ile trafikte kullanıma uygun olarak düzenlenen yeni araçlar, sürücü hariç 4 yetişkin ve 1 çocuk taşıma kapasitesine sahip olacak.



Liman ile Konak Pier arasında


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avusturya’dan getirilen 36 Haflinger cinsi at, halen Kordon’da Victoria Klasik tarzındaki faytonlarla hizmet vermeye devam ediyor. Liman ile Konak Pier arasında sefer yapan faytonlar, güzergahları arasında yolcu alıp bindirebiliyorlar. Faytonlar saatlik kiralamalarda UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararıyla Vasıf Çınar, Plevne Bulvarı, Talatpaşa Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Kültürpark (Enternasyonel İzmir Fuarı süreci hariç) ve çevresi, Basmane Meydanı ve çevresi, Ayavukla Kilisesi, Oteller Sokağı, Agora, Kemeraltı ve çevresini kapsayan güzergaha çıkabiliyor.



Atlar için özel barınak


İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketinin atlar ve faytonlar için Kahramanlar’da özel olarak yapılmış barınağında, yarı kapalı ahır sistemiyle her atın kendine ait ahırı, 2500 metrekarelik padok (atlar için açık gezinti alanı), üstü kapalı fayton parkı, depolar ve idari bina bulunuyor. Atların refah içinde ve sağlıklı yaşamaları için her türlü sağlık kontrol ve müdahaleleri burada veteriner hekimi tarafından gerçekleştiriliyor. Atlar günde 7 saati ve haftada 6 günü aşmayan sürelerde çalıştırılıyor, kalan zamanlarda ise padokta ve ahırda dinlendiriliyor.



Yabancı dil eğitimi aldılar


İZULAŞ bünyesinde görev alan fayton sürücüleri, özel kıyafetler giyiyorlar. Sürücüler uzun kollu, İspanyol model, hakim yakalı bir gömlek; siyah renk pantolon, kösele tabanlı, sivri burun, yuvarlak ökçeli ayakkabı giyiyor ve siyah şapka takıyor. İletişim becerisi, kurum içi davranış biçimi, öfke yönetimi, duygu kontrolü ve konuşma becerisi eğitimi alan faytoncular, turistlerle iletişim için İngilizce de öğrendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yatırımcı rehberi (6)
    1. Yatırımcı rehberi (6)
    2. Erzurum baharda kara teslim
    3. Varto da sandık kurulu başkanları..
    4. Yatırımcı rehberi (5)
    5. Kayseri'de eczaneye bırakılan 5 aylık..
    6. Yatırımcı rehberi (4)
    7. Karaisalı Kaymakamı’ndan şehit..
    8. "Böbrek taşı tedavisinde sıvı alımı..
    9. Yatırımcı rehberi (3)
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    11. Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı..
    12. Kordon’a elektrikli faytonlar geliyor
    13. ODTÜ personel alımı 2019
    14. 54 kişi daha yakalandı
    15. Anlaşma sağlandı! Babel yeniden Süper..
    16. En büyük hayali, işitme engellilere..
    17. Yatırımcı rehberi (2)
    18. Yatırımcı rehberi (1)
    19. Prof. Dr. Cengiz Kuday: "Geçmeyen baş..
    20. Firari FETÖ'cü sahte pasaportla..
    21. Mehmet Metiner'den Karamollaoğlu'na..
    22. Sandal: “Bayraklı’da seçime hazırız”
    23. Ankara Büyükşehir bilinçli tüketiciler..
    24. 5 ile kar yağışı uyarısı!
    25. Yeni Zelandalı Rugby oyuncusunun..
    26. İzmir’de şiddetli fırtına: Çatılar..
    27. PAÜ öğrencileri minik depremzedeler..
    28. Milli İHA Anka, Asya'da ihracata..
    29. "Türk kadın güreşi dünyada marka oldu"
    30. Ukrayna'nın futbol devi 5 yıldır "evsiz"
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'