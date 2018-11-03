Koray Şener, UltrAslan'ın kurucusu Alparslan Dikmen'in yeğeniymiş

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi, 20 yaşındaki sarı lacivertli taraftar Koray Şenerkalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Galatasaray maçında deplasman tribünündeki yerini alan Koray Şener’in ölümü Türkiye’yi yasa boğarken, sarı lacivertli taraftarlar ise ölüm haberini alınca tribünleri boşaltarak Şener’in götürüldüğü hastaneye akın etti.

UltrAslan kurucusunun yeğeniymiş

Şener’in ölümünün ardından bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şener, Galatasaray’ın taraftar topluluğu ultrAslan’ın kurucusu Alparslan Dikmen’in yeğeniydi.

Skor’un haberine göre, Alpaslan Dikmen’in kardeşi Kubilay Dikmen Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeğenim Koray Şener’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız çok büyük… Başımız sağ olsun…”