Koray Şener kimdir? Koray Şener nerede ve ne zaman defnedilecek?

Süper Lig’in 11. Haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi vardı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2-2 eşitlikle bitti. Ancak, maçın birinci yarısında tribünde maçı izlediği sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray Şener için tüm Türkiye yasa boğuldu. Peki Koray Şener kimdir? Koray Şener nereli ve kaç yaşındaydı? Koray Şener nerede ve ne zaman defnedilecek?

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener’e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti. Spor dünyasını ayağa kaldıran bu ölüm hem Galatasaray hem de tutkunu olduğu Fenerbahçe spor kulubünde herkesi yasa boğdu.

Koray Şener kimdir?

1998 Doğumlu Koray Şener koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Kocaeli Ünivsersitesi'nde Uluslararası ilişkiler okuyan Koray Şener, İzmit'te ikamet ediyordu. Galatasaray-Fenerbahçe maçının birinci yarısında aniden rahatsızlandı.

Koray Şener ne zaman defnedilecek?

Fenerbahçeli taraftar için yarın saat 11.00’de Ülker Stadı'nda tören düzenlenecek. Koray Şener’in cenazesi İzmit Yarımca’da bulunan Mimar Sinan Camisi’nde ikindi vakti kılınacak namazının ardından Yarımca Mezarlığı’na defnedilecek.

Kulüplerden Koray Şener taziyesi: