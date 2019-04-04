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Koray Gençerler ilk kez Sivasspor - Kayserispor maçında

Demir Grup Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak olan ’Anadolu derbisine’ Koray Gençlerler atandı.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:23
Koray Gençerler ilk kez Sivasspor - Kayserispor maçında

Demir Grup Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında oynanacak olan ’Anadolu derbisine’ Koray Gençlerler atandı.


Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivas’ta oynanacak Demir Grup Sivasspor - İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu kritik müsabakaya Manisa Bölgesi Süper Lig hakemi Koray Gençlerler’i görevlendirdi. Koray Gençlerler bu sezon ilk kez Demir Grup Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçları yönetecek. Manisa Bölgesi hakemi, bu sezon Demir Grup Sivasspor’un 2 maçında AVAR, 1 maçında VAR ve 1 maçında 4. hakem olarak görev yaparken, İstikbal Mobilya Kayserispor’un bu sezon 3 maçında AVAR, 1 maçında 4. hakem ve 1 maçında VAR hakemi olarak görev yaptı.


Demir Grup Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında cumartesi günü oynanacak müsabakada Koray Gençlerler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mustafa Aydın da maçın 4. hakemi olarak görevlendirildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:23
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