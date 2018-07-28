Koray Aydın'dan büyük gaf! Liderimiz Bahçeli dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın basının karşısına geçti. Ancak Aydın konuşması sırasında bir gafa imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.

DAHA SONRA AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI

Daha sonra Meral Akşener, evinin önünde toplanan İYİ Partililere seslendi. Akşener, partililere önce teşekkür etti ardından da Pazartesi günü Başkanlık divanını yapmak üzere partinin genel merkezinde olacağını söyledi.