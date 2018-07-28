Koray Aydın'dan büyük gaf! Liderimiz Bahçeli dedi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın partililere, Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofon başına geçti. Aydın konuşmasında büyük bir gafa imza atarak "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.28 Temmuz 2018 Cumartesi 20:13
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki görüşmenin ardından Koray Aydın basının karşısına geçti. Ancak Aydın konuşması sırasında bir gafa imza attı. Aydın konuşmasında, "Pazartesi günü saat 15'te sayın liderimiz Devlet Bahçeli..." dedi.
DAHA SONRA AKŞENER AÇIKLAMA YAPTI
Daha sonra Meral Akşener, evinin önünde toplanan İYİ Partililere seslendi. Akşener, partililere önce teşekkür etti ardından da Pazartesi günü Başkanlık divanını yapmak üzere partinin genel merkezinde olacağını söyledi.
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