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Koray Aydın'dan, Akşener paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından Akşener için, "Fazla söze gerek yok. Yüzünü bize dön." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:46
Koray Aydın'dan, Akşener paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını "Kararım kesin" söyleriyle açıklamasının ardından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Akşener için paylaşımda bulundu.

Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meral Akşener'in geri dönmesi için çağrıda bulundu. Koray Aydın sosyal medya hesabından "Fazla söze gerek yok...#yüzünüBizeDön #MeralAkşener #İYİParti" paylaşımında bulundu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Koray Aydın'ın sosyal medya paylaşımı çok sayıda beğeni alarak, birçok kişi tarafından retweet edildi. Paylaşımın altına İYİ Partiler Meral Akşener'in geri dönmesi için yorumlarda bulundu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 18:46
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