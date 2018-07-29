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Köprüye bıraktığı küçük notlarla 6 insanın intihar etmesini önledi

18 yaşındaki İngiliz Paige Hunter, Sunderland'in Wearmouth Köprüsü'ne 40'tan fazla not astı. İntihar etmek için köprüye çıkan 6 kişi, notları okuyunca kendisini öldürmekten vazgeçti.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:00
Köprüye bıraktığı küçük notlarla 6 insanın intihar etmesini önledi

18 yaşındaki Paige Hunter, Sunderland'in Wearmouth Köprüsü'ne 40'tan fazla not astı. Notları okuyanların bir çoğu da intihar etmekten vazgeçti.

Paige'in notları, insanlara 'yalnız' olmadığını söyleyen mesajlar içeriyordu.

Baş komiser Sarah Pitt ise genç kızı 'karanlıktaki insanlara ulaşmak için seçtiği yenilikçi fikirden' ötürü takdir etti.

Bir yandan okuyan, bir yandan çalışan genç kız Northumbria Polis Kuvvetleri'nden onur belgesine layık görüldü.

"Yalnız değilsin"

"Her şey daha iyi olacak, lütfen dayan."

"Sakın bu hayattan vazgeçmeye yeltenmeye. Ne bu gece, ne yarın, hiçbir zaman!"

Kaynak: Onedio

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:00
  1. Paige Hunter
  2. Intihar

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