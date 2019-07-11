0553 313 94 23

Köprünün üstünde yaptırılan restroran ilgi görüyor

Çayeli ilçesindeki Senoz Deresi üzerinde 3 yıl önce yaya geçişleri için yaptırılan köprü, ahşapla kapatılarak restorana dönüştürüldü

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:38
Köprünün üstünde yaptırılan restroran ilgi görüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde üzeri ahşapla kapatılarak restorana dönüştürülen dere üzerindeki köprü ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyündeki Senoz Deresi üzerine, 3 yıl önce bir hayırsever tarafından ormanlık alana geçişi sağlamak amacıyla 23 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde beton köprü yaptırıldı.

Karşı tarafa araç yolu olmadığı için yayaların kullandığı köprüyü, Dursun Küçük Kaptanpaşa Köyü Muhtarlığından kiraladı.

Çok sık kullanılmayan köprünün üzerini ahşapla kapatan Küçük, oluşan alanı restorana dönüştürdü. Restorana gelen vatandaşlar, derenin sesi eşliğinde yemek yiyerek doğada zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

İşletme sahibi Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranın 4 ay gibi sürede yapıldığını belirterek, "Dere sesi, müziğimiz, yöresel yemeklerimiz ve güler yüzümüzle gelen misafirleri ağırlamaya çalışacağız." dedi.

Bölgede farklılık oluşturmak adına köprü üzerine kurdukları restoranın gelen misafirler tarafından ilgi gördüğünü aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Bölgemizde var olan turizm potansiyeline bir katkı sunmak ve Senoz Vadimizi de turizm merkezi haline dönüştürmek istedik. Buradaki güzellikleri insanlara gösterebilmek için biz de bir adım attık. Turizm hizmeti verilen yerlerde ilginç mimarilerin katkı sağladığını görerek restoranımızı köprü üstünde kurduk."

Küçük, işletmeyi, yeşilliklerle çevrili doğaya uyum sağlaması içinde ahşap olarak tasarladıklarını işaret ederek, "Eskiden bu köprüyü vatandaşlar arazisine gitmek için kullanıyordu. Köyler göç verdi. Arazide çalışan insan sayısı azaldı. Daha sonra amacımız turizme dönük oldu. Turizm amaçlı hem köyümüz hem de biz kazanıyoruz. Köprüyü kullanmak isteyenler de rahatlıkla gelip geçebiliyor." diye konuştu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:38
  1. çayeli
  2. köprü
  3. Rİze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti
    1. Motosikletle kaza yapan genç hayatını..
    2. 15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı..
    3. Kaymakam Akgül, Japonya’da Ahlat’ı..
    4. Yalova’da zincirleme trafik kazası: 2..
    5. Süper Lig'de Simon Kjaer bombası..
    6. Bursa Şehir Hastanesi kapılarını..
    7. Odunpazarı’nda esnaf ve tur şirketleri..
    8. Gedikli köyü’nün yolu tamir edildi
    9. (Özel) Konkordato sürecinde hapis şoku
    10. "Enflasyonun altında bir teklifi kabul..
    11. Ereğli’de iş yerinde silah bulunduran..
    12. İzmit encümeni haftalık toplantısını..
    13. Tarsus’ta Ücretsiz Mobil Mamografi..
    14. Genç Atölye’de dersler devam ediyor
    15. "Kan ağlayan" Iraklı genç hastalığına..
    16. Köprünün üstünde yaptırılan restroran..
    17. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel..
    18. Kilis’ten Fırat’ın doğusuna ZPT..
    19. 8 nüfuslu Aktaş ailesinin evi sular..
    20. İBB ekipleri boğazda yüzlerce hayat..
    21. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    22. KDC'de bir haftada 48 kişi Ebola'dan..
    23. Bahçeşehir Koleji'nden kadroya 2 takviye
    24. Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı
    25. Tekirdağ’da kızgın boğa sahibini..
    26. GÜNCELLEME - Pakistan'da tren kazası:..
    27. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    28. BESYO adaylarının eğitim azmi
    29. 3 girişim son anda engellendi!..
    30. ABD'deki FETÖ şebekesi böyle..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"