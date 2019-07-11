Köprünün üstünde yaptırılan restroran ilgi görüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde üzeri ahşapla kapatılarak restorana dönüştürülen dere üzerindeki köprü ilgi görüyor.

İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyündeki Senoz Deresi üzerine, 3 yıl önce bir hayırsever tarafından ormanlık alana geçişi sağlamak amacıyla 23 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde beton köprü yaptırıldı.

Karşı tarafa araç yolu olmadığı için yayaların kullandığı köprüyü, Dursun Küçük Kaptanpaşa Köyü Muhtarlığından kiraladı.

Çok sık kullanılmayan köprünün üzerini ahşapla kapatan Küçük, oluşan alanı restorana dönüştürdü. Restorana gelen vatandaşlar, derenin sesi eşliğinde yemek yiyerek doğada zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

İşletme sahibi Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, restoranın 4 ay gibi sürede yapıldığını belirterek, "Dere sesi, müziğimiz, yöresel yemeklerimiz ve güler yüzümüzle gelen misafirleri ağırlamaya çalışacağız." dedi.

Bölgede farklılık oluşturmak adına köprü üzerine kurdukları restoranın gelen misafirler tarafından ilgi gördüğünü aktaran Küçük, şöyle devam etti:

"Bölgemizde var olan turizm potansiyeline bir katkı sunmak ve Senoz Vadimizi de turizm merkezi haline dönüştürmek istedik. Buradaki güzellikleri insanlara gösterebilmek için biz de bir adım attık. Turizm hizmeti verilen yerlerde ilginç mimarilerin katkı sağladığını görerek restoranımızı köprü üstünde kurduk."

Küçük, işletmeyi, yeşilliklerle çevrili doğaya uyum sağlaması içinde ahşap olarak tasarladıklarını işaret ederek, "Eskiden bu köprüyü vatandaşlar arazisine gitmek için kullanıyordu. Köyler göç verdi. Arazide çalışan insan sayısı azaldı. Daha sonra amacımız turizme dönük oldu. Turizm amaçlı hem köyümüz hem de biz kazanıyoruz. Köprüyü kullanmak isteyenler de rahatlıkla gelip geçebiliyor." diye konuştu.



